Wilfrid Kaptoum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilfrid Kaptoum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilfrid Kaptoum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilfrid Kaptoum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilfrid Kaptoum 7 Temmuz 1996 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wilfrid Jaures Kaptoum şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilfrid Kaptoum Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Wilfrid Kaptoum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wilfrid Kaptoum'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wilfrid Kaptoum Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Kaptoum5

http://www.instagram.com/wilfridkaptoum5/

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Wilfrid Kaptoum Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wilfrid Kaptoum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Wilfrid Kaptoum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilfrid Kaptoum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2009 yılında St. Andreu Alt.

30 Haziran 2010 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2011 yılında Barça U16

1 Temmuz 2012 yılında Barça U18

1 Temmuz 2013 yılında Barça U19

1 Temmuz 2014 yılında Barcelona B

30 Ocak 2018 yılında Betis Deportivo

1 Ocak 2019 yılında Betis

10 Ocak 2020 yılında UD Almería

17 Ağu 2020 yılında Betis

5 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında New England

13 Ocak 2023 yılında Las Palmas

Wilfrid Kaptoum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilfrid Kaptoum şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Wilfrid Kaptoum Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kamerun U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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