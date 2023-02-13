Wilfrid Kaptoum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilfrid Kaptoum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wilfrid Kaptoum kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wilfrid Kaptoum ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Wilfrid Kaptoum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilfrid Kaptoum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Wilfrid Kaptoum

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilfrid Kaptoum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilfrid Kaptoum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilfrid Kaptoum 7 Temmuz 1996 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wilfrid Jaures Kaptoum şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilfrid Kaptoum Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Wilfrid Kaptoum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wilfrid Kaptoum'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wilfrid Kaptoum Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Kaptoum5

http://www.instagram.com/wilfridkaptoum5/

Wilfrid Kaptoumboyu ve yaşı kaç

Wilfrid Kaptoum Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wilfrid Kaptoum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Wilfrid Kaptoum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilfrid Kaptoum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2009 yılında St. Andreu Alt.

30 Haziran 2010 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2011 yılında Barça U16

1 Temmuz 2012 yılında Barça U18

1 Temmuz 2013 yılında Barça U19

1 Temmuz 2014 yılında Barcelona B

30 Ocak 2018 yılında Betis Deportivo

1 Ocak 2019 yılında Betis

10 Ocak 2020 yılında UD Almería

17 Ağu 2020 yılında Betis

5 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında New England

13 Ocak 2023 yılında Las Palmas

Wilfrid Kaptoum kimdir

Wilfrid Kaptoum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilfrid Kaptoum şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Wilfrid Kaptoum Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kamerun U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Wilfrid Kaptoum nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son Haberler
Benito Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benito Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benito Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benito Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pejino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pejino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pejino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pejino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bakırköy depreme dayanıklı mı? Bakırköy'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Bakırköy depreme dayanıklı mı? Bakırköy'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?