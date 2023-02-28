Wilfried Eza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilfried Eza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilfried Eza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilfried Eza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilfried Eza 28 Aralık 1996 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Wilfried Kwassi Eza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilfried Eza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 007 Agency yapmaktadır. Wilfried Eza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Wilfried Eza'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wilfried Eza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilfried Eza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wilfried Eza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilfried Eza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Saxan

7 Temmuz 2017 yılında Gomel

1 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

12 Temmuz 2018 yılında Gomel

26 Ocak 2019 yılında Artsakh Erewan

1 Ağustos 2019 yılında FC Van

1 Temmuz 2021 yılında Ararat-Armenia

Wilfried Eza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilfried Eza şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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