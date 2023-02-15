Wilhelm Loeper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilhelm Loeper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilhelm Loeper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilhelm Loeper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilhelm Loeper 30 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İsveç,Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wilhelm Axel Ulfsson Loeper şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilhelm Loeper Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Wilhelm Loeper, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 12 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Wilhelm Loeper'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wilhelm Loeper Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wilhelm Loeper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wilhelm Loeper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilhelm Loeper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Djurgården U19

28 Ocak 2018 yılında Arameisk SIF

15 Şubat 2019 yılında AFC Eskilstuna

12 Şubat 2021 yılında Helsingborgs IF

Wilhelm Loeper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilhelm Loeper şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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