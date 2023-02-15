Wilhelm Nilsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilhelm Nilsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilhelm Nilsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilhelm Nilsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilhelm Nilsson 15 Eylül 1997 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilhelm Nilsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wilhelm Nilsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Wilhelm Nilsson'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wilhelm Nilsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wilhelm Nilsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wilhelm Nilsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilhelm Nilsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Djurgården U17

1 Ocak 2015 yılında Djurgården U19

1 Ağu 2016 yılında Red Storm

1 Ocak 2017 yılında Ekerö IK

1 Ağu 2017 yılında Red Storm

1 Ağu 2018 yılında UNC Wilmington

1 Ocak 2019 yılında Ekerö IK

1 Ağu 2019 yılında UNC Wilmington

1 Ocak 2020 yılında Karlbergs BK

1 Ağu 2020 yılında Karlbergs BK

29 Ocak 2021 yılında Sollentuna FK

25 Ocak 2022 yılında Utsiktens BK

Wilhelm Nilsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilhelm Nilsson şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

IF Brommapojkarna (2013), Djurgårdens IF (2014-2016), Ekerö IK (2017)

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