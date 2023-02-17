Wilhelm Vorsager kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilhelm Vorsager Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilhelm Vorsager adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilhelm Vorsager Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilhelm Vorsager 29 Haziran 1997 tarihinde Baden şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilhelm Vorsager Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Wilhelm Vorsager, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Wilhelm Vorsager'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Wilhelm Vorsager Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilhelm Vorsager isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wilhelm Vorsager Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilhelm Vorsager futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2012 yılında AKA Admira U16

1 Ocak 2014 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2015 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2017 yılında Admira Wacker

Wilhelm Vorsager Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilhelm Vorsager şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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