Wilitty Younoussa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilitty Younoussa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilitty Younoussa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilitty Younoussa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilitty Younoussa 9 Eylül 2001 tarihinde Tochllire şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilitty Younoussa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Maxime Nana yapmaktadır. Wilitty Younoussa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Wilitty Younoussa'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Wilitty Younoussa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wilitty Younoussa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wilitty Younoussa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilitty Younoussa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2020 yılında Dijon FCO B

1 Temmuz 2020 yılında Dijon

23 Ağu 2022 yılında Rodez AF

Wilitty Younoussa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilitty Younoussa şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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