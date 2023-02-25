Wilker Angel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilker Angel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilker Angel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilker Angel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilker Angel 18 Mart 1993 tarihinde Valera, Trujillo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Wilker José Ángel Romero şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilker Angel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia de Futbol Venezuela yapmaktadır. Wilker Angel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wilker Angel'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wilker Angel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wilkerangel4/

Wilker Angel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilker Angel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Wilker Angel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilker Angel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Táchira

1 Ağustos 2016 yılında Terek Grozny

7 Eylül 2021 yılında Göztepe

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2023 yılında SD Aucas

Wilker Angel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilker Angel şuan SD Aucas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Wilker Angel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela takımında 2 numaralı formasıyla 19 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.