Will Donkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Donkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Will Donkin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Will Donkin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Will Donkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Donkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Will Donkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Donkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Will Donkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Will Donkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Will Donkin 26 Aralık 2000 tarihinde Oxford şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin Taipeisi,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da William Rupert James Donkin/ 沈子貴 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Will Donkin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Will Donkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Will Donkin'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Will Donkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Will Donkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Will Donkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Will Donkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Chelsea Altyapı

1 Mart 2017 yılında Palace U18

1 Temmuz 2019 yılında Stabæk Fotball

17 Eylül 2020 yılında Balzan FC

5 Ocak 2021 yılında Mosta FC

30 Haziran 2021 yılında Balzan FC

1 Temmuz 2021 yılında Mosta FC

31 Ağustos 2022 yılında SZ FC

Will Donkin kimdir

Will Donkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Will Donkin şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Barnet FC (2009-2011),
Chelsea FC (2012-2017),
Crystal Palace (2017-2019)

Will Donkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin Taipeisi takımında 7 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Çin Taypesi A19 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Will Donkin nereli

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