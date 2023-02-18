Will John kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will John Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Will John kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Will John ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Will John kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will John Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Will John adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Will John Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Will John 13 Haziran 1985 tarihinde Overland Park, Kansas şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da John Oluremi William şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Will John Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Will John, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 23 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Will John'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Will Johnboyu ve yaşı kaç

Will John Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Will John isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Will John Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Will John futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2005 yılında Chicago

1 Ocak 2006 yılında Wizards

1 Ocak 2008 yılında Randers

1 Ağu 2008 yılında Čukarički

1 Temmuz 2009 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2010 yılında NK Vinogradar

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2013 yılında AZAL

1 Temmuz 2014 yılında MAS Fes

7 Ağu 2015 yılında RoPS

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

13 Eylül 2018 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2021 yılında NK Jarun

Will John kimdir

Will John Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Will John şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kansas City Attack, Rockhurst High School, Kansas City Brass

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Will John nereli

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