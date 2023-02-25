Will Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Will Wilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Will Wilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Will Wilson 23 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da William Wilson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Will Wilson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Griffin Sports yapmaktadır. Will Wilson, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 8 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Will Wilson'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Will Wilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Will Wilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Haziran 2022 yılında Melbourne
Will Wilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Will Wilson şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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