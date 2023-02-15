Wille Jakobsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wille Jakobsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wille Jakobsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wille Jakobsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wille Jakobsson 7 Ocak 2002 tarihinde Arboga şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wille Jakobsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLS Mundial yapmaktadır. Wille Jakobsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Wille Jakobsson'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wille Jakobsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wille Jakobsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wille Jakobsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wille Jakobsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2018 yılında AFC Eskilstuna

1 Mart 2021 yılında Norrköping

1 Şubat 2022 yılında Sylvia

30 Kasım 2022 yılında Norrköping

Wille Jakobsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wille Jakobsson şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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