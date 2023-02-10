Willer Ditta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willer Ditta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willer Ditta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willer Ditta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willer Ditta 23 Ocak 1998 tarihinde Ibirico şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Willer Emilio Ditta Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willer Ditta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Eduardo Olivieri yapmaktadır. Willer Ditta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Willer Ditta'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Willer Ditta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Willer Ditta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Willer Ditta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willer Ditta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Junior FC

17 Ocak 2022 yılında Newell's

31 Aralık 2022 yılında Junior FC

1 Ocak 2023 yılında Newell's

Willer Ditta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willer Ditta şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Willer Ditta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U23 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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