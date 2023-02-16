Willi Evseev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willi Evseev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Willi Evseev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Willi Evseev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Willi Evseev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willi Evseev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willi Evseev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willi Evseev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willi Evseev 14 Şubat 1992 tarihinde Temirtau şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya,Kazakistan uyrukludur.Gerçek adı da Wilhelm Evseev şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willi Evseev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Willi Evseev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Willi Evseev'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Willi Evseev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wilao_10/

Willi Evseevboyu ve yaşı kaç

Willi Evseev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Willi Evseev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Willi Evseev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willi Evseev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Hannover 96 U17

1 Temmuz 2008 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2010 yılında Hannover

1 Temmuz 2011 yılında Wiener Neustadt

30 Haziran 2012 yılında Hannover

1 Temmuz 2012 yılında Hannover 96 II

1 Temmuz 2013 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2014 yılında Nürnberg

9 Ocak 2016 yılında Kiel

30 Haziran 2016 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2017 yılında Hansa Rostock

1 Temmuz 2019 yılında SV Meppen

Willi Evseev kimdir

Willi Evseev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willi Evseev şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hannover 96 (1996-2010)

Willi Evseev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 27 Temmuz 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Willi Evseev nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Jann George kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jann George Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jann George kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jann George Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oguzhan Malci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Malci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oguzhan Malci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Malci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
(4 Yıllık) Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
(4 Yıllık) Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
Martin Thomann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Thomann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Thomann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Thomann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Hatay'dan 228 saat sonra gelen mucize haberi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı!
Hatay'dan 228 saat sonra gelen mucize haberi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı!
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları