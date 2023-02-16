Willi Evseev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willi Evseev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willi Evseev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willi Evseev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willi Evseev 14 Şubat 1992 tarihinde Temirtau şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya,Kazakistan uyrukludur.Gerçek adı da Wilhelm Evseev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willi Evseev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Willi Evseev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Willi Evseev'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Willi Evseev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wilao_10/

Willi Evseev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Willi Evseev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Willi Evseev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willi Evseev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Hannover 96 U17

1 Temmuz 2008 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2010 yılında Hannover

1 Temmuz 2011 yılında Wiener Neustadt

30 Haziran 2012 yılında Hannover

1 Temmuz 2012 yılında Hannover 96 II

1 Temmuz 2013 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2014 yılında Nürnberg

9 Ocak 2016 yılında Kiel

30 Haziran 2016 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2017 yılında Hansa Rostock

1 Temmuz 2019 yılında SV Meppen

Willi Evseev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willi Evseev şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Willi Evseev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hannover 96 (1996-2010)

Almanya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 27 Temmuz 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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