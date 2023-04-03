Willi Kamm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willi Kamm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willi Kamm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willi Kamm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willi Kamm 14 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Willi Alfons Kamm şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willi Kamm Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Willi Kamm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Willi Kamm'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Willi Kamm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Willi Kamm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Willi Kamm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willi Kamm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Gr. Fürth U17

1 Temmuz 2019 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2021 yılında Gr. Fürth II

Willi Kamm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willi Kamm şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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