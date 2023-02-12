William Akio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Akio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Akio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Akio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Akio 23 Temmuz 1998 tarihinde Nairobi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Southern Sudan,Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Akio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eikon yapmaktadır. William Akio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. William Akio'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

William Akio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

William Akio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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William Akio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Akio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mayıs 2021 yılında Valour FC

17 Temmuz 2022 yılında Ross County

28 Ocak 2023 yılında Raith Rovers

31 Mayıs 2023 yılında Ross County

William Akio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Akio şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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