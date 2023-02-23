William Baeten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Baeten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Baeten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Baeten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Baeten 7 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da William Guido R Baeten şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Baeten Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. William Baeten, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 31 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. William Baeten'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

William Baeten Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/baeten97

William Baeten Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Baeten isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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William Baeten Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Baeten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dessel Sport

10 Temmuz 2019 yılında Patro Eisden

31 Ağustos 2020 yılında FC U Craiova

William Baeten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Baeten şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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