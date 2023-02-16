William Bianda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Bianda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Bianda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Bianda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Bianda 30 Nisan 2000 tarihinde Suresnes şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da William Ludovic Brandon Bianda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Bianda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. William Bianda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Roma futbol takımında oynamaktadır. Roma takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. William Bianda'nin Roma ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

William Bianda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/WilliamBianda

http://www.instagram.com/w.bianda/?hl=it

William Bianda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Bianda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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William Bianda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Bianda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında RC Lens U19

1 Temmuz 2016 yılında RC Lens B

1 Ocak 2018 yılında Lens

1 Temmuz 2018 yılında Roma A19

1 Temmuz 2020 yılında Roma

6 Ağu 2020 yılında Zulte Waregem

30 Haziran 2021 yılında Roma

22 Ağu 2021 yılında AS Nancy

30 Haziran 2022 yılında Roma

William Bianda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Bianda şuan Roma takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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