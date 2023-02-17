William Boving kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Boving Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Boving adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Boving Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Boving 1 Mart 2003 tarihinde Copenhagen şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da William Bøving Wick şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Boving Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. William Boving, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. William Boving'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

William Boving Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/williamboeving/

William Boving Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Boving isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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William Boving Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Boving futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2021 yılında FC Kopenhag

30 Ağu 2022 yılında Sturm Graz

William Boving Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Boving şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

William Boving Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U21 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Danimarka U20 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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