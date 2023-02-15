William Eskelinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Eskelinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

William Eskelinen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? William Eskelinen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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William Eskelinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Eskelinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
William Eskelinen

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Eskelinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Eskelinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Eskelinen 3 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Karl William Eskelinen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Eskelinen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. William Eskelinen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 22 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. William Eskelinen'nin Örebro SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

William Eskelinenboyu ve yaşı kaç

William Eskelinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

William Eskelinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

William Eskelinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Eskelinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Värmdö IF

10 Mart 2015 yılında Hammarby

11 Mart 2015 yılında Värmdö IF

28 Mayıs 2015 yılında Hammarby

1 Mart 2016 yılında Aspudden-Tellus

1 Temmuz 2016 yılında Hammarby

4 Ağu 2016 yılında Enskede IK

1 Aralık 2016 yılında Hammarby

24 Ocak 2017 yılında GIF Sundsvall

17 Temmuz 2019 yılında Aarhus GF

22 Mart 2022 yılında Örebro SK

William Eskelinen kimdir

William Eskelinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Eskelinen şuan Örebro SK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IF Brommapojkarna, Värmdo IF, Hammarby IF

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

William Eskelinen nereli

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