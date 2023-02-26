William Essu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Essu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Essu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Essu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Essu 9 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da William Emmanuel Essu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Essu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına 23 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. William Essu'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

William Essu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Essu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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William Essu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Essu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ekim 2021 yılında Legon Cities FC

30 Haziran 2023 yılında Vision FC

William Essu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Essu şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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