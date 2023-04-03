William Fleggaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Fleggaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Fleggaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
William Fleggaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
William Fleggaard 16 Eylül 2004 tarihinde Sønderborg şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
William Fleggaard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.William Fleggaard, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SönderjyskE U19 futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. William Fleggaard'nin SönderjyskE U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
William Fleggaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
William Fleggaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında Malaga Acd. Juv
1 Temmuz 2022 yılında SönderjyskE U19
William Fleggaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
William Fleggaard şuan SönderjyskE U19 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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