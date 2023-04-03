William Fleggaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Fleggaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? William Fleggaard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? William Fleggaard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.