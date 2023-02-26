William Gerrald Asamoah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Gerrald Asamoah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Gerrald Asamoah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Gerrald Asamoah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Gerrald Asamoah 31 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Gerrald Asamoah Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. William Gerrald Asamoah'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

William Gerrald Asamoah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Gerrald Asamoah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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William Gerrald Asamoah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Gerrald Asamoah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Gerrald Asamoah şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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