William Kenndal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Kenndal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Kenndal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Kenndal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Kenndal 4 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Kenndal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BR Group Management yapmaktadır. William Kenndal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. William Kenndal'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

William Kenndal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

William Kenndal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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William Kenndal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Kenndal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2013 yılında Qviding FIF

8 Ocak 2018 yılında Sollentuna FK

25 Ocak 2019 yılında Utsiktens BK

3 Şubat 2020 yılında Lindome GIF

8 Ocak 2021 yılında Värnamo

William Kenndal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Kenndal şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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