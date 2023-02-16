William kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William 5 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da William Kauã Pinho Barreto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.William, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına - tarihinde katılmıştır. William'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

William Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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William Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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