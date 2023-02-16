William kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William 7 Aralık 1991 tarihinde Juiz de Fora şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da William Alves De Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.William, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. William'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

William Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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William Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2010 yılında Botafogo B

1 Ocak 2013 yılında AS Trencin

1 Aralık 2013 yılında Botafogo

12 Ocak 2014 yılında MSK Zilina

28 Ocak 2016 yılında Kayserispor

3 Ağu 2016 yılında Chaves

1 Temmuz 2019 yılında Al-Faisaly FC

9 Ekim 2020 yılında Al-Fayha

1 Şubat 2021 yılında Chaves

19 Mayıs 2021 yılında Coritiba FC

11 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2023 yılında Ferroviário-CE

William Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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