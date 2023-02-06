William kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William 3 Nisan 1995 tarihinde Pelotas şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı William de Asevedo Furtado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.William, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 19 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. William'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

William Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/williamw02/

William Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

William isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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William Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2015 yılında Internacional

1 Temmuz 2017 yılında Wolfsburg

25 Ocak 2021 yılında Schalke

30 Haziran 2021 yılında Wolfsburg

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

19 Aralık 2022 yılında Cruzeiro

William Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

William Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Juventude (2011–2012), Sport Club Internacional (2012–2014)

Brezilya Olimpiyat takımında 13 numaralı formasıyla 4 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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