William Le Pogam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Le Pogam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

William Le Pogam kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? William Le Pogam ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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William Le Pogam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Le Pogam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
William Le Pogam

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Le Pogam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Le Pogam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Le Pogam 3 Mart 1993 tarihinde Hyères şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Le Pogam Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.William Le Pogam, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 3 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. William Le Pogam'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

William Le Pogamboyu ve yaşı kaç

William Le Pogam Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

William Le Pogam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

William Le Pogam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Le Pogam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Olymp. Lyon B

10 Temmuz 2013 yılında EA Guingamp B

1 Ağu 2014 yılında Rayo B

15 Temmuz 2015 yılında CD Toledo

13 Temmuz 2016 yılında Servette FC

1 Temmuz 2018 yılında Neuchâtel Xamax

22 Ağu 2019 yılında Stade-Lausanne

3 Ağu 2020 yılında Yverdon Sport

William Le Pogam kimdir

William Le Pogam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Le Pogam şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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William Le Pogam nereli

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