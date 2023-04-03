William Lykke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Lykke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Lykke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
William Lykke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
William Lykke 28 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
William Lykke Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Nordsjaelland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. William Lykke'nin FC Nordsjaelland U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
William Lykke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
William Lykke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Nordsjaell. U19
William Lykke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
William Lykke şuan FC Nordsjaelland U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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