William Machado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Machado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Machado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Machado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Machado 31 Mayıs 1994 tarihinde Treinta y Tres şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı William Floricio Machado Caetano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Machado Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. William Machado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. William Machado'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

William Machado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

William Machado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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William Machado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Machado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında Canadian

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2018 yılında Huracán

10 Mart 2019 yılında Cerrito

20 Şubat 2020 yılında Villa Española

8 Ocak 2022 yılında Arsenal Sarandí

18 Ocak 2023 yılında Ferro

William Machado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Machado şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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