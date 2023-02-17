William Madsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Madsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Madsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Madsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Madsen 5 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Madsen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.William Madsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. William Madsen'nin HB Köge ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

William Madsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Madsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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William Madsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Madsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında HB Köge U19

1 Temmuz 2021 yılında HB Köge

William Madsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Madsen şuan HB Köge takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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