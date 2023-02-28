William Mendieta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Mendieta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Mendieta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Mendieta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Mendieta 9 Ocak 1989 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da William Gabriel Mendieta Pintos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Mendieta Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aztk Sports yapmaktadır. William Mendieta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. William Mendieta'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

William Mendieta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Mendieta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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William Mendieta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Mendieta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Libertad

1 Ocak 2011 yılında Rubio Ñú

1 Haziran 2011 yılında Libertad

1 Ocak 2012 yılında Sol de América

1 Haziran 2012 yılında Libertad

1 Haziran 2013 yılında Palmeiras

19 Şubat 2015 yılında Olimpia

31 Aralık 2016 yılında Palmeiras

1 Ocak 2017 yılında Olimpia

1 Ocak 2020 yılında FC Juárez

7 Temmuz 2021 yılında Olimpia

1 Ocak 2022 yılında Libertad

William Mendieta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Mendieta şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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