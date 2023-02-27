William Mukwelle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Mukwelle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Mukwelle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Mukwelle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Mukwelle 11 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da William Eseme Mukwelle şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Mukwelle Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROLYMPICE INC. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Daugavpils futbol takımında oynamaktadır. BFC Daugavpils takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. William Mukwelle'nin BFC Daugavpils ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

William Mukwelle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Mukwelle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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William Mukwelle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Mukwelle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Daugavpils

18 Temmuz 2022 yılında Auda

31 Aralık 2022 yılında Daugavpils

William Mukwelle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Mukwelle şuan BFC Daugavpils takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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