William Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

William Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? William Oliveira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
William Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Oliveira 25 Şubat 1992 tarihinde Paracambi şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da William Oliveira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Oliveira Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBM Sports yapmaktadır. William Oliveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. William Oliveira'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

William Oliveiraboyu ve yaşı kaç

William Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Oliveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

William Oliveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2016 yılında Madureira-RJ

19 Mayıs 2016 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2016 yılında Madureira-RJ

24 Nisan 2017 yılında Bangu-RJ

1 Temmuz 2017 yılında Madureira-RJ

21 Mart 2018 yılında Sampaio Corrêa

1 Aralık 2018 yılında Madureira-RJ

1 Ocak 2019 yılında Ceará SC

4 Şubat 2022 yılında Sport Recife

31 Aralık 2022 yılında Ceará SC

25 Ocak 2023 yılında CSA

William Oliveira kimdir

William Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Oliveira şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

William Oliveira nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Regis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Regis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Regis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Regis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Batuhan Ozdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Ozdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Batuhan Ozdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Ozdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Gauto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Gauto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Gauto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Gauto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emirhan Cavus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Cavus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emirhan Cavus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Cavus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları