William Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Oliveira 25 Şubat 1992 tarihinde Paracambi şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da William Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Oliveira Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBM Sports yapmaktadır. William Oliveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. William Oliveira'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

William Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Oliveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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William Oliveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2016 yılında Madureira-RJ

19 Mayıs 2016 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2016 yılında Madureira-RJ

24 Nisan 2017 yılında Bangu-RJ

1 Temmuz 2017 yılında Madureira-RJ

21 Mart 2018 yılında Sampaio Corrêa

1 Aralık 2018 yılında Madureira-RJ

1 Ocak 2019 yılında Ceará SC

4 Şubat 2022 yılında Sport Recife

31 Aralık 2022 yılında Ceará SC

25 Ocak 2023 yılında CSA

William Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Oliveira şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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