William Ondrejka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Ondrejka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Ondrejka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Ondrejka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Ondrejka 23 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Ondrejka Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.William Ondrejka, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına - tarihinde katılmıştır. William Ondrejka'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

William Ondrejka Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

William Ondrejka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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William Ondrejka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Ondrejka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Ondrejka şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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