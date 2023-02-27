William Owie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Owie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Owie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
William Owie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
William Owie 19 Nisan 2004 tarihinde ---, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da オウイエ ウィリアム şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
William Owie Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.William Owie, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. William Owie'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.
William Owie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
William Owie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2023 yılında Kashiwa Reysol
William Owie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
William Owie şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.
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