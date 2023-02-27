William Owie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Owie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? William Owie kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? William Owie ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.