William Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Owusu 13 Eylül 1989 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da William Owusu Acheampong şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Owusu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.William Owusu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. William Owusu'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

William Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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William Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Owusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2006 yılında Anderlecht U19

1 Temmuz 2007 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2008 yılında Sporting B

1 Temmuz 2009 yılında Real SC

1 Aralık 2009 yılında Sporting B

1 Ocak 2010 yılında Gil Vicente

1 Haziran 2010 yılında Sporting B

1 Temmuz 2010 yılında Cercle Brugge

30 Haziran 2011 yılında Sporting B

1 Temmuz 2011 yılında KVC Westerlo

30 Haziran 2013 yılında Sporting B

6 Eylül 2013 yılında Corona Brasov

30 Haziran 2014 yılında Sporting B

21 Temmuz 2014 yılında Royal Antwerp

1 Şubat 2016 yılında KSV Roeselare

30 Haziran 2016 yılında Royal Antwerp

1 Temmuz 2019 yılında Ajman Club

1 Ocak 2021 yılında Al-Bataeh CSC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Fujairah SC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2023 yılında KVC Winkel Sp.

William Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Owusu şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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