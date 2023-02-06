William Pottker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Pottker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Pottker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Pottker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Pottker 22 Aralık 1993 tarihinde Florianópolis şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı William de Oliveira Pottker şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Pottker Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. William Pottker, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. William Pottker'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

William Pottker Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/williampottker/

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William Pottker Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

William Pottker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

William Pottker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Pottker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2013 yılında Gandzasar

30 Haziran 2013 yılında Figueirense FC

2 Eylül 2013 yılında Ventforet Kofu

1 Ocak 2014 yılında Red Bull

1 Ekim 2014 yılında Figueirense FC

27 Ocak 2015 yılında Linense-SP

10 Nisan 2015 yılında Figueirense FC

1 Temmuz 2015 yılında SC Braga

5 Şubat 2016 yılında Figueirense FC

8 Şubat 2016 yılında Linense-SP

28 Nisan 2016 yılında Figueirense FC

25 Mayıs 2016 yılında Ponte Preta

8 Mayıs 2017 yılında Internacional

4 Kasım 2020 yılında Cruzeiro

1 Temmuz 2021 yılında Al-Wasl

11 Nisan 2022 yılında Cruzeiro

14 Nisan 2022 yılında Avaí FC

31 Aralık 2022 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2023 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2023 yılında Cruzeiro

William Pottker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Pottker şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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