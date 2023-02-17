William Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Rodrigues 9 Eylül 1993 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da William Rodrigues de Freitas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Rodrigues Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kuniy & W. Sports Marketing Lt yapmaktadır. William Rodrigues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. William Rodrigues'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

William Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Rodrigues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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William Rodrigues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2013 yılında AFC Eskilstuna

30 Kasım 2014 yılında Coritiba FC B

20 Ocak 2015 yılında Barueri-SP

31 Mayıs 2015 yılında Coritiba FC B

2 Ocak 2016 yılında Metropolitano

15 Mayıs 2016 yılında Coritiba FC B

2 Ocak 2017 yılında Metropolitano

1 Temmuz 2017 yılında A. Lustenau

9 Ağu 2019 yılında SV Lafnitz

2 Eylül 2020 yılında SGV Freiberg

3 Şubat 2021 yılında Cascavel-PR

1 Temmuz 2021 yılında Burgan SC

14 Temmuz 2022 yılında FC Dornbirn

William Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Rodrigues şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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