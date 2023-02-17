William Salvino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Salvino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Salvino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Salvino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Salvino 6 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da William da Silva Salvino de Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Salvino Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.William Salvino, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. William Salvino'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

William Salvino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Salvino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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William Salvino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Salvino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Fluminense-PI

1 Haziran 2021 yılında Araioses FC

31 Aralık 2021 yılında Fluminense-PI

25 Ağu 2022 yılında Piauí-PI

31 Aralık 2022 yılında Fluminense-PI

William Salvino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Salvino şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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