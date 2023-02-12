William Sandford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Sandford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Sandford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Sandford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Sandford 26 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı William Bernhard Sandford şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Sandford Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. William Sandford, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. William Sandford'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

William Sandford Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

William Sandford isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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William Sandford Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Sandford futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında IFK U19

1 Mart 2022 yılında Västra Frölunda

26 Temmuz 2022 yılında St. Johnstone

1 Aralık 2022 yılında Civil Service

15 Ocak 2023 yılında St. Johnstone

William Sandford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Sandford şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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