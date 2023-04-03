William Steindorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Steindorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Steindorsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
William Steindorsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
William Steindorsson 21 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da William Oliver Rohmann Steindorsson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
William Steindorsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. William Steindorsson'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
William Steindorsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
William Steindorsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Lyngby BK U19
William Steindorsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
William Steindorsson şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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