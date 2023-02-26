William Togui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Togui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Togui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Togui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Togui 7 Ağustos 1996 tarihinde Lakota şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da William Togui Mel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Togui Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Planet Foot yapmaktadır. William Togui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. William Togui'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

William Togui Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/william_togui9/

William Togui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Togui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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William Togui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Togui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Difaâ El Jadida

29 Ağustos 2015 yılında Khémisset

1 Şubat 2017 yılında Rapide Oued Zem

1 Temmuz 2017 yılında SC Gagnoa

1 Temmuz 2018 yılında KV Mechelen

1 Şubat 2021 yılında Esperance

30 Haziran 2021 yılında KV Mechelen

31 Ağustos 2021 yılında RWDM

30 Haziran 2022 yılında KV Mechelen

18 Temmuz 2022 yılında H. Jerusalem

30 Haziran 2023 yılında KV Mechelen

William Togui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Togui şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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