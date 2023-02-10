Williams Barlasina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Williams Barlasina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Williams Barlasina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Williams Barlasina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Williams Barlasina 29 Haziran 1998 tarihinde Providencia şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Williams Barlasina Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Williams Barlasina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 11 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Williams Barlasina'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Williams Barlasina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Williams Barlasina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Williams Barlasina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Williams Barlasina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Newell's II

11 Ağu 2020 yılında Newell's

5 Ocak 2022 yılında Agropecuario

31 Aralık 2022 yılında Newell's

Williams Barlasina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Williams Barlasina şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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