Williams Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Williams Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Williams Guzman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Williams Guzman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Williams Guzman 21 Ağustos 2000 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Williams Aldair Guzmán Vargas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Williams Guzman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Williams Guzman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Williams Guzman'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Williams Guzman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/williams.guzman.5201/

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http://www.facebook.com/williams.guzman.5201

Williams Guzman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Williams Guzman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Williams Guzman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Williams Guzman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Comerciantes

31 Aralık 2020 yılında D. Municipal II

1 Ocak 2021 yılında Dep. Municipal

Williams Guzman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Williams Guzman şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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