Williams Riveros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Williams Riveros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Williams Riveros kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Williams Riveros ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Williams Riveros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Williams Riveros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Williams Riveros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Williams Riveros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Williams Riveros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Williams Riveros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Williams Riveros 20 Kasım 1992 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Williams Ismael Riveros Ibáñez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Williams Riveros Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Williams Riveros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Williams Riveros'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Williams Riveros Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/riveroswilliams/

Williams Riveros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Williams Riveros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Williams Riveros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Williams Riveros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Club Flandria

26 Temmuz 2017 yılında CA Temperley

30 Haziran 2018 yılında Club Flandria

19 Temmuz 2018 yılında Delfín SC

3 Ocak 2020 yılında Barcelona SC

6 Ocak 2022 yılında Cerro Porteño

31 Aralık 2022 yılında Barcelona SC

24 Ocak 2023 yılında Universitario

31 Aralık 2023 yılında Barcelona SC

Williams Riveros kimdir

Williams Riveros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Williams Riveros şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Williams Riveros nereli

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