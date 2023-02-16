Willian Anicete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Anicete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willian Anicete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willian Anicete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willian Anicete 31 Ocak 1994 tarihinde Juazeiro do Norte şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Willian da Silva Anicete şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willian Anicete Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Willian Anicete, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Willian Anicete'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Willian Anicete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Willian Anicete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Willian Anicete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willian Anicete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Náutico U20

1 Ocak 2013 yılında Náutico

1 Ocak 2014 yılında Central

28 Ağu 2015 yılında Santos B

8 Ocak 2016 yılında Vitória-PE

5 Nisan 2016 yılında Santos B

1 Temmuz 2016 yılında Portuguesa-SP

1 Kasım 2016 yılında Santos B

23 Ocak 2017 yılında Náutico

1 Temmuz 2017 yılında Salgueiro

30 Haziran 2020 yılında Tombense

21 Aralık 2020 yılında Salgueiro

12 Şubat 2021 yılında ABC FC

30 Mayıs 2021 yılında Salgueiro

22 Temmuz 2021 yılında Piracicaba

30 Kasım 2021 yılında Juazeirense-BA

15 Temmuz 2022 yılında Campinense-PB

3 Ağu 2022 yılında Athletic Club

27 Eylül 2022 yılında Icasa

1 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Willian Anicete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willian Anicete şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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