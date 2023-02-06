Willian Bigode kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Bigode Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willian Bigode adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willian Bigode Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willian Bigode 19 Kasım 1986 tarihinde Três Fronteiras şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Willian Gomes de Siqueira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willian Bigode Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Willian Bigode, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Willian Bigode'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Willian Bigode Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/williandubgod/

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Willian Bigode Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Willian Bigode isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Willian Bigode Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willian Bigode futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Atlético-PR

1 Şubat 2009 yılında Vila Nova FC

1 Aralık 2009 yılında Atlético-PR

1 Ocak 2010 yılında Tombense

1 Şubat 2010 yılında Figueirense FC

1 Aralık 2010 yılında Tombense

1 Ocak 2011 yılında Coimbra-MG

1 Şubat 2011 yılında Corinthians

30 Haziran 2012 yılında Coimbra-MG

6 Temmuz 2012 yılında Metalist

18 Temmuz 2013 yılında Cruzeiro

30 Haziran 2014 yılında Metalist

26 Temmuz 2014 yılında Cruzeiro

11 Ocak 2017 yılında Palmeiras

1 Ocak 2022 yılında Fluminense

Willian Bigode Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willian Bigode şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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