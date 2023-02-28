Willian Candia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Candia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Willian Candia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Willian Candia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Willian Candia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Candia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Willian Candia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Candia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willian Candia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willian Candia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willian Candia 27 Mart 1993 tarihinde San Roque şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Willian Benito Candia Garay şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willian Candia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Osvaldo Daniel Campo yapmaktadır. Willian Candia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Willian Candia'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Willian Candia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/willian_candiagaray/

Willian Candia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Willian Candia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Willian Candia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willian Candia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CD Capiatá

3 Ocak 2016 yılında Cerro Porteño

1 Şubat 2016 yılında CD Capiatá

30 Haziran 2016 yılında Cerro Porteño

14 Temmuz 2016 yılında Racing Club

18 Aralık 2016 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2019 yılında Olimpia

1 Temmuz 2021 yılında River Plate

31 Aralık 2021 yılında Olimpia

30 Ocak 2023 yılında Nacional

Willian Candia kimdir

Willian Candia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willian Candia şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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Willian Candia nereli

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