Willian Farias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Farias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willian Farias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willian Farias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willian Farias 6 Haziran 1989 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Willian Farias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willian Farias Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. Willian Farias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 3 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Willian Farias'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Willian Farias Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/willianfarias5/

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Willian Farias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Willian Farias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Willian Farias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willian Farias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Coritiba FC

28 Şubat 2014 yılında Cruzeiro

26 Ocak 2016 yılında EC Vitória

31 Aralık 2016 yılında Cruzeiro

24 Ocak 2017 yılında EC Vitória

3 Ocak 2019 yılında São Paulo

18 Eylül 2019 yılında Sport Recife

3 Eylül 2020 yılında Hatta Club

3 Mart 2021 yılında Coritiba FC

Willian Farias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willian Farias şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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