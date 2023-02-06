Willian Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Willian Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Willian Oliveira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Willian Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Willian Oliveira

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willian Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willian Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willian Oliveira 16 Mayıs 1993 tarihinde Junqueirópolis şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Willian Osmar de Oliveira Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willian Oliveira Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Willian Oliveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Willian Oliveira'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Willian Oliveira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/w_oliveira15/

Willian Oliveiraboyu ve yaşı kaç

Willian Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Willian Oliveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Willian Oliveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willian Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Haziran 2014 yılında Sport Recife

31 Mayıs 2015 yılında Fluminense

22 Ocak 2016 yılında Goiás EC

31 Aralık 2016 yılında Fluminense

10 Mayıs 2017 yılında América-MG

31 Aralık 2017 yılında Fluminense

1 Ocak 2018 yılında Botafogo-SP

20 Nisan 2018 yılında Fluminense

23 Nisan 2018 yılında Guarani

30 Kasım 2018 yılında Fluminense

2 Ocak 2019 yılında Botafogo-SP

22 Haziran 2020 yılında Chapecoense

22 Şubat 2021 yılında Ceará SC

25 Ocak 2022 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2022 yılında Ceará SC

1 Ocak 2023 yılında Goiás EC

Willian Oliveira kimdir

Willian Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willian Oliveira şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Willian Oliveira nereli

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